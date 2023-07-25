المفتي قبلان: للاسراع في إنتخاب رئيس وطني شجاع ضامن لمصالح لبنان

بحث المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، مع أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، ومع وفد من الحركة، في الأوضاع العامة والشؤون المحلية، وتم التأكيد، وفق بيان المكتب الاعلامي في دار الافتاء، على "ضرورة الإسراع في عملية انتخاب رئيس وطني شجاع ضامن لمصالح لبنان واللبنانيين ويساهم في تمتين العيش المشترك وإخراج البلد من أزمته الاقتصادية".





وقال العميد حمدان بتصريح، بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم باللقاء مع سماحة المفتي الشيخ أحمد قبلان في هذه الأيام الحزينة والصادقة أيام عاشوراء، ودائما نحن نسمع ما يقوله سماحته في الدعوة الدائمة للاستفادة من هذه الأيام كي يكون الصدق نبراسا لنا جميعا في التعاطي في الشأن الوطني وفي الشأن الاجتماعي وفي الشأن السياسي، وكما يقول ويدعو دائما سماحته إلى لم الشمل وإلى العودة إلى أن نصنع رئيسا في الساحة اللبنانية خارج أي تدخل خارجي، وهذا ما نقوله معه وكما نقول لكل اللبنانيين: عليكم أن تأخذوا ناصية الأمور بأيديكم ولا تتكلوا على الخارج، لأن الخارج هو صراع مصالح، ويجب أن تكونوا جميعا من أجل لبنان، من أجل الوطن".





