فرونتسكا بعد لقاء ميقاتي : دول مجلس الأمن تتمنى أن يتقدم لبنان بالاصلاحات السياسية

وضعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الرئيس نجيب ميقاتي "في أجواء جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وابلغته انه تم عرض فيلم وثائقي ثلاثي الأبعاد عن لبنان اسمه "نحلم بلبنان" في حضور جميع أعضاء مجلس الأمن، في 16 تموز في نيويورك وانه حصد نجاحا كبيرًا.



وقالت : اكتشفت الإبداع في لبنان، واكتشفت بان هناك لبنانيين يهتمون بالبلد، ومستعدون للبقاء والعمل فيه، رغم كل الصعوبات.

وأشارت فرونتسكا الى ان كل الدول في مجلس الأمن موحّدة وتتمنى أن ينجح لبنان ويتقدم بالاصلاحات السياسية وبانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ، وباجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى التركيز الكبير على الاستقرار في لبنان خصوصا في الجنوب.



واستقبل رئيس الحكومة رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من المصالح المستقلة. واعتبرالأسمر بعد اللقاء ان مشروع الموازنة يتضمن رفعا للرسوم ما يضر بشكل أساسي بالطبقة العاملة خصوصا وان هناك رفعا للرسوم التي أتت مضاعفة لحدود الخمسين مرة، اما الرسوم غير المعرّف عنها فهي مضاعفة لحدود الثلاثين مرة.





وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير المال يوسف الخليل ووفد من الدوائر العقارية. كما شارك في الاجتماع المدير العام للمالية جورج معراوي. كما التقى بطل التسلق مكسيم شعيا في حضور وزير السياحة وليد نصار.

كما بحث ميقاتي مع النائب قاسم هاشم في تطورات الازمة الاقتصادية والاجتماعية.