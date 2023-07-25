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لا خوف من زلزال في لبنان

أخبار لبنان
2023-07-25 | 06:09
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لا خوف من زلزال في لبنان
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لا خوف من زلزال في لبنان

أكد رئيس مجلس ادارة - المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية أنه "بعد الزلزال الذي ضرب أضنه بقوة ٥،٥ درجات اليوم لا خوف من زلازل أو هزات قوية في لبنان، للتوضيح فقط ولعدم الهلع، ولا داع للتهويل من قبل أي شخص أو عالم."

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