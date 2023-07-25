بوحبيب استقبل فرونتسكا والتقى سفير قطر وسفيرة فرنسا في زيارة وداعية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم البحث في جلسة مجلس الأمن التي كانت عقدت في العشرين من تموز الحالي حيث ناقشت التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701، كما تناول البحث آخر المستجدات السياسية.