إعتصام لنقابة الممرضات والممرضين رفضاً لموقف نقابة المستشفيات من تصحيح الأجور

اعتراضاً على موقف نقابة المستشفيات بعدم الموافقة على تصحيح أجور الممرضات والممرضين وعدم الدخول بمفاوضات جماعية للوصول الى حلول، نظمت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان إعتصاماً باللباس المهني أمام نقابة المستشفيات في بيروت.



وشارك في الاعتصام النائب الياس جرادي، وطالب الممرضين بعدم الرضوخ والاستمرار برفع الصوت والاصرار على مطالبهم لأنها مطالب حق فيما ذكرت نقيبة الممرضين والممرضات ريما ساسين قازان بأن لا عمل في المستشفيات بدون تمريض.