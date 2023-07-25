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رئاسة مجلس الوزراء: اقفال الادارات والمؤسسات العامّة والبلديات يوم السبت 29 تموز بمناسبة ذكرى عاشوراء
أخبار لبنان
2023-07-25 | 06:52
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رئاسة مجلس الوزراء: اقفال الادارات والمؤسسات العامّة والبلديات يوم السبت 29 تموز بمناسبة ذكرى عاشوراء
تقفل الادارات والمؤسسات العامّة والبلديات يوم السبت 29 تموز، التي تخضع لدوام خاص والتي تعمل خلال هذا اليوم، بمناسبة ذكرى عاشوراء.
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