نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الاربعة.. مطلع الأسبوع المقبل

بعد علامات الاستفهام التي رافقت التأخير في اعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الاربعة اكد مصدر في وزارة التربية للـLBCI ان تصحيح المسابقات بات في مراحله الأخيرة وهو يحتاج إلى أيام قليلة من العمل، وبالتالي فإن نتائج شهادة الثانوية العامة ستصدر تباعاً بدءًا من اول الاسبوع المقبل.