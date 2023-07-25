فياض نقل عن مسؤولي "توتال" تفاؤلهم بالبلوك رقم ٩

في جديد ملف التنقيب عن النفط والغاز، زار وزيرا الطاقة والاشغال في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وعلي حمية القاعدة اللوجستية التي تم تخصيصها لتحالف توتال وeni قطر انيرجيز من قبل مرفأ بيروت وذلك تحضيراً لوصول حفارة التحالف الى لبنان في منتصف الشهر المقبل على أن تبدأ أعمالها في البلوك رقم ٩ في نهاية آب.



ونقل فياض عن مسؤولي "توتال" تفاؤلهم بالبلوك رقم ٩.



أما حمية فوعد بإعطاء وزارته كل التراخيص المطلوبة لبواخر التحالف بهدف تسهيل الأعمال وعدم تضييع هذه الفرصة على لبنان.