مذكرة بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار المرفأ

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكرة تقضي بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة 4 آب المقبل، وذلك في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت.