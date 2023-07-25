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الكتائب: أخطر ما نشهده هو التطبيع مع الفراغ والتسليم بأن اختيار رئيس للجمهورية هو صناعة خارجية
أخبار لبنان
2023-07-25 | 09:18
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الكتائب: أخطر ما نشهده هو التطبيع مع الفراغ والتسليم بأن اختيار رئيس للجمهورية هو صناعة خارجية
اعتبر المكتب السياسي الكتائبي أنه لم يعد خافيًا أن الشلل الذي يطال معظم مؤسسات الدولة والفراغ الذي يزحف على السواد الأعظم من المراكز في الدولة وليس آخرها حاكمية مصرف لبنان ناتج عن مخطط يقوده حزب الله عن سابق تصور وتصميم لإكمال انقلابه والاستيلاء على البلد بهدف تحقيق أهدافه وفرض رئيس يكون رهن إرادته.
ورأى المكتب السياسي الكتائبي في بيان بعد اجتماعه برئاسة نائب رئيس الحزب النقيب جورج جريج، أن أخطر ما نشهده هو التطبيع مع الفراغ والتسليم بأن اختيار رئيس للجمهورية هو صناعة خارجية يستحيل على مجلس النواب إتمامها إلا بوصاية من خلف الحدود، وهذا منطق يضرب الدستور والأسس الديمقراطية التي تجعل من اللبنانيين أسياد أنفسهم وترهن البلد لأقلية تريد إرساء قواعد من خارج النظام.
وقال: "لقد طرحت المعارضة حوارًا علنيًا من خلال سحب مرشحها وقدمت مرشحًا محايدًا من باب حواري توافقي لكن قوى الممانعة رفضت هذا العرض ولجأت إلى التعطيل والتخوين، فعن أي حوار يتكلمون؟ فلتتقدم القوى الممانعة بدورها بطرح علني إذا كانت فعلًا طالبة حوار وإلا فلتتوقف عن تعطيل الجلسات. أما أن يكون الحوار عنوانًا لهندسة تسويات في غرف مغلقة مبنية على محاصصات جديدة على حساب الدستور والمصلحة العامة ومقايضة السيادة بالمراكز ونسف المساواة أمام القانون فهذا مرفوض رفضًا تامًا".
ورأى أن "القضاء أكد صوابية موقف حزب الكتائب عندما أصدر قراره بإلزام وزير المالية تسليم رئيس الحزب التقرير الجنائي المالي الذي وضعته شركة الفاريز ومارسال حول أنشطة مصرف لبنان".
واعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن القضاء اللبناني ومهما اعترضته الضغوطات لا بد أن يجد طريقه إلى الحق، داعيا وزير المالية إلى الامتثال فورًا والإفراج عن التقرير الذي تكبد مصاريفه الشعب اللبناني وهو ملك له من دون غيره ليكون على بيّنة من هوية كل ضالع في سرقة جنى عمره ويخضعه للمحاسبة.
ورفض المكتب السياسي الكتائبي الإجراءات غير المسبوقة التي قامت بها السلطات العراقية والتي جردت بموجبها رأس الكنيسة الكلدانية من حقه في إدارة أوقاف الكنيسة في خطوة أقل ما يقال فيها إنها مشبوهة.
وأكد حزب الكتائب دعمه الكامل للكاردينال لويس روفائيل ساكو في المواجهة التي يخوضها في وجه منظومة الممانعة التي تسعى إلى الهيمنة على القرار في البلدان التي تسيطر عليها وتعمل على كف يد كل من يقف في وجه مخططها الواضح للنيل من الفكر والضمير الحر في كل العالم العربي.
أخبار لبنان
الكتائب
الفراغ
رئيس للجمهورية
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أسرار الصحف 25-07-2023
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