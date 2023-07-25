سلوم أطلق حملة الإلتزام بالدواء الشرعي والتسعيرة الرسمية في الصيدليات الشرعية

سلوم دعا الصيدليات الشرعية الى الإلتزام بصرف الدواء الشرعي فقط وبالسعر الرسمي من دون زيادة او نقصان

أطلق نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم خلال مؤتمر صحافي في مركز النقابة في بيروت، حملة الإلتزام بالدواء الشرعي والتسعيرة الرسمية في الصيدليات الشرعية.



وأعلن سلوم أن "الملصق الصادر عن النقابة تتعهد فيه الصيدليات الشرعية بوضعه على واجهتها وإلتزامها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة".



وفي ما يلي نص الملصق: "نحن المنتسبون الى نقابة صيادلة لبنان ملتزمون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة من دون زيادة أو نقصان وصرف الدواء الشرعي المسجل في الوزارة، ما يشكل الضمانة الوحيدة لجودة العلاج وصحة المريض".



ودعا سلوم كل الصيدليات الشرعية الى الإلتزام بصرف الدواء الشرعي فقط وبالسعر الرسمي من دون زيادة او نقصان.



وشدد على إلتزام الصيادلة بالقوانين التي تؤمنها مهنة الصيدلة بالأساس بهدف الحفاظ على صحة المريض وجودة الدواء.



ولفت إلى "الحملات السابقة والحالية لتغييب مهنة الصيدلة والإنهاء عليها، وبالتالي المس مباشرة بصحة المريض والإنهاء عليها وبذلك يكون التشريع لكل شكل من أشكال الفلتان المرفوض جملة وتفصيلا".