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قائد الجيش استقبل سفير قطر مودعا والبيسري

أخبار لبنان
2023-07-25 | 10:02
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قائد الجيش استقبل سفير قطر مودعا والبيسري
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قائد الجيش استقبل سفير قطر مودعا والبيسري

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير دولة قطر ابراهيم عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان.
 

كذلك، استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وتناول البحث شؤونا أمنية.
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

ابراهيم عبد العزيز السهلاوي

الياس البيسري

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