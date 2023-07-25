قائد الجيش استقبل سفير قطر مودعا والبيسري

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير دولة قطر ابراهيم عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان.