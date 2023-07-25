تيمور جنبلاط عرض مع السفير القطري التطورات

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، السفير القطري إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، بحضور عضوي "اللقاء الديمقراطي" النائبين هادي أبو الحسن ووائل أبو فاعور، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وكانت مناسبة تم خلالها عرض لمختلف التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.