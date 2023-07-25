"مع قرب انتهاء ولاية سلامة" جلسة حكومية يوم الخميس

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عقد جلسة حكومية في السراي الكبير قبل ظهر الخميس في 27-07-2023 عند الساعة الحادية عشرة للبحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي لا سيما مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.