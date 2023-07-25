وزير الزراعة إلتقى بالوفد العماني في روما: مذكّرة تفاهم قريبا

ناقش وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، على هامش قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما، مع رئيس الوفد العماني في أمور زراعية عامة وعلى وجه الخصوص عمليات استيراد و تصدير المنتجات الزراعية والعمل على تعزيز العلاقة المميزة التي تربط البلدين من خلال مذكرة تفاهم سيبدأ العمل عليها من خلال تكليف لجان فنية في الوزارتين.



وسيتم مناقشة التفاصيل عبر القنوات الديبلوماسية بين البلدين المتمثلة بسفيري سلطنة عمان في لبنان والجمهورية اللبنانية في عمان.