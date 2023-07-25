"الخارجية" أعربت عن تضامنها مع الجزائر إثر موجة الحرائق

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، عن "عميق تعاطفها وتضامنها الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة إثر موجة الحرائق التي إجتاحت العديد من المحافظات الجزائرية والتي خلّفت، وللأسف الشديد، ضحايا مدنيين، وأفرادا من الجيش الجزائري، وخسائر مادية جسيمة".



وتقدّمت الخارجية بأحرّ تعازيها وبالغ مواساتها من حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، وذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.