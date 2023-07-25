بري التقى لودريان: فتح كوة في جدار الملف الرئاسي

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان والوفد المرافق بحضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو.



واستمر اللقاء لأكثر من خمس وأربعين دقيقة وغادر بعده لودريان دون الادلاء بتصريح.



ووصف الرئيس بري اللقاء مع الموفد الفرنسي بالجيد وقال: "يمكننا القول إن كوة في جدار الملف الرئاسي قد فتحت".