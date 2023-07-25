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بري لـ"الحرة": الخميس جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
أخبار لبنان
2023-07-25 | 12:01
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بري لـ"الحرة": الخميس جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
أكد رئيس مجلس النوّاب نبيه بري أن الخميس المقبل ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
ورأى بري، في حديث لقناة "الحرة"، أن كل لبنان في خطر في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة.
وفي السياق، جدّد تمسكه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية كمرشح لمنصب رئيس البلاد، معتبرا أن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي الذي "يشكل اليوم المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في ظل الفراغ".
وكشف بري أن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكستين سيزور لبنان أواخر الشهر المقبل لمتابعة بداية الحفر في حقل قانا.
أخبار لبنان
بري
هوكستين
رئاسة
مصرف لبنان
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