تيمور جنبلاط أمام لودريان: التمسك بالحوار بلا شروط مسبقة

أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ضرورة الكف عن إضاعة الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية.



وشدد جنبلاط، خلال لقائه الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، على التمسك بالحوار بلا شروط مسبقة كمدخل للتوصل إلى التوافق الداخلي المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق وإعادة تفعيل المؤسسات.