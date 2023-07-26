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الدفاع المدني يدعو الى التقيد بإرشادات السلامة العامة مع استمرار الطقس الحار
أخبار لبنان
2023-07-26 | 02:09
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الدفاع المدني يدعو الى التقيد بإرشادات السلامة العامة مع استمرار الطقس الحار
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني تحذير الى المواطنين والمقيمين لضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة جاء فيه:
"استناداً الى نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التي أشارت الى استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حالياً فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط في الأيام المقبلة، تدعو المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الى التقيد بإرشادات السلامة العامة. وأبرزها:
* يجب إخلاء السيارات من:
1- المواد الغازية.
2-القداحات.
3-المشروبات الغازية.
4- العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.
5- يجب فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط (تنسيم).
6- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.
7- تعبئة وقود السيارة خلال الفترة المسائية.
8- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر مما يلزم.
* يجب الانتباه من العقارب والثعابين اثناء ممارسة رياضة المشي إذ سوف تخرج من جحورها وقد تدخل الى المنازل القريبة من الاحراج للبحث عن طقس اكثر برودة.
* الاكثار من شرب الماء والسوائل.
* الحرص على عدم وضع قوارير الغاز في الشمس.
* التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيّفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.
* البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهراً.
*إرشادات الوقاية من حرائق الغابات
- تدابير وقائية للمتنزهين في الغابات:
1 - إحفر حفرة صغيرة بعيدة عن الأعشاب أو الأغصان اليابسة تستعمل لإشعال النار للشوي تردم عند الانتهاء بالتراب ويسكب عليها الماء لتبريدها.
2 - راقب النار باستمرار خصوصاً عندما يكون الهواء قوياً مما يسبب بتطاير الشرارات وانتشارها.
3 - أبعد المواد السريعة الاشتعال عن مكان النار.
4 -إجمع النفايات بأكياس لوضعها في صناديق القمامة وخصوصاً الزجاجية.
5 - لا ترمِ أعقاب السجائر من السيارة على أطراف الطرق أو عند التنزّه في الغابات وفي محيط المناطق الحرجية.
6 - ضع مطفأة يدوية بالقرب منك لاستعمالها في الحالات الطارئة.
* في الأعياد والمناسبات:
1 - عدم استعمال المفرقعات خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة.
إرشادات لأصحاب الأراضي الزراعية:
1 - عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي لأنها تشكّل وقوداً سريع الإشتعال خصوصاً عند وجود هواء قوي.
2 - تنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات.
الإحتياطات التي يجب أن يتخذها المواطنون لدى التوجّه إلى الشاطئ أو المسبح:
1- أخذ اللوازم الضرورية للوقاية (واقي الشمس، مياه للشرب، قبعة للرأس، نظارات واقية للشمس...)
2- استعمال المستحضرات الوقائية للحماية من أشعة الشمس باستمرار.
3- احتساء السوائل الخالية من الكحول خصوصاً المياه بكميات كبيرة ولا سيّما بالنسبة إلى الأولاد الذين لا يساورهم الشعور بالعطش خلال اللعب في المياه.
4- مراقبة الأولاد باستمرار وعدم السماح لهم بالسباحة من دون وجود مراقب.
5- الامتناع عن السباحة في الأماكن البعيدة عندما تكون وحيداً أو عند ارتفاع الموج أو اشتداد قوة التيارات.
6- الإمتناع عن السباحة مباشرة بعد تناول الطعام والمشروبات.
7- في حال الإصابة بشدٍّ عضلي التمدد على الظهر والإسترخاء.
8- منع الأولاد من الركض حول أحواض السباحة والقفز في الجهة العميقة منها.
9- عدم ممارسة رياضة التزلج على الماء أو قيادة الدراجة المائية Jet Ski ما لم تكن مرتدياً سترة الإنقاذ وبعيداً عن المناطق المخصصة للسباحة.
10- عدم شرب الكحول عند قيادة القوارب أو الدراجة المائية Jet Ski.
11- الجلوس داخل القارب مع ارتداء سترة النجاة عند التنزه به.
12- عدم القفز من الأماكن العالية خصوصاً في المواقع الصخرية.
ملاحظة:
أينما كنت ولدى سماعك منبه سيارات الإطفاء أو الإسعاف أفسح لها مجال المرور.
وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بضرورة الاتصال على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عن اي طارئ وطلب المساعدة عند الضرورة.
أخبار لبنان
الدفاع المدني
إرشادات
السلامة العامة
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