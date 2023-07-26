بلال عبد الله للـ LBCI: حتى الان لا ارادة للحوار

أكد النائب بلال عبد الله أنه حتى الان لا ارادة للحوار، والمشكلة ليست أين يحصل وبرعاية من لكن بالارادة السياسية، مشيرا الى أن من يطالب به لا يمكنه ان يحاول فرض رئيس جمهورية من جديد. واعتبر أن تعطيل المؤسسات ومنع احداث تغيير ايجابي، يتحمل مسؤوليته الجميع.



واضاف خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "نحن أكثر فريق سياسي منسجم مع نفسه ولا نراهن على الخارج ونحن على ثقة تامة بأن الداخل هو الأساس، ونحن من اليوم الأول طالبنا بحوار داخلي لإنتاج هذا التوافق".



وفي ملف حاكمية مصرف لبنان، وصفه بالتعثر السياسي بامتياز لا التقني، قائلا: "لا يمكن الهروب من المسؤولية الوطنية، وممنوع الفراغ بالمؤسسات النفدية خصوصا والعسكرية والصحية والاجتماعية والمنطق يقول ان يتحمل النائب الأول لحاكم المصرف مع النواب المسؤولية".



وكشف عبدالله أن حزب الله ملتزم مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بما خصّ موضوع التعيينات، إذ ذلك هو أحد شروط اعادة الحوار بينهما.

