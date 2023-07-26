تفاصيل زيارة لودريان في يومها الثاني...

علمت الـ LBCI أن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيلتقي مساءً نواب التغيير في قصر الصنوبر، وسيكون هناك لقاء مع النائب فيصل كرامي وايضاً لقاء آخر مع نواب التكتل النيابي المستقل، ولقاء مع رئيس حزب القوات سمير جعجع، حتى الآن.



وينوي لودريان لقاء الاطراف المعنيين بشكل اساسي مع الملف الرئاسي، وتسهيل مهمة انتخاب الرئيس، لذلك لن يكون هناك من لقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي.



وبحسب مصادر متابعة، يأتي لودريان لتسويق مبادرة أقرب الى لقاء من حوار، ولم يطرح أي اسماء بل مهمة الرئيس المقبلأ كما أن المبادرة الفرنسية للتسويق لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية قد سقطت، بحسب ما عُلم.



أما في موضوع العقوبات، ذكّر الفرنسيون ان عدم انتخاب رئيس سيؤدي الى نتائج سلبية.