مستخدمو الضمان: لالتزام الاضراب في 27 و31 الحالي والتقيد بيومي عمل في الاسبوع ابتداء من 1 آب

شدد المجلس التنفیذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني الاجتماعي في بيان على جمیع العاملین في الصندوق "التزام الاضراب التام وعدم الحضور الى مكاتب العمل یومي الخمیس الواقع فی 27 الحالي والاثنین 31 منه .



ودعا المجلس التنفیذي الى "التقید فقط بیومي عمل من كل اسبوع : الثلاثاء والاربعاء اعتبارا من 2023/08/01، وعدم الحضور الى كل مكاتب الصندوق باقي ایام الاسبوع ، وذلك حتى اشعار آخر".