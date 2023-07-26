مكتب رئيس الحكومة: غريو أبلغت ميقاتي مسبقا بأن برنامج لقاءات لودريان سيقتصر على الشخصيات المعنية مباشرة بالانتخابات الرئاسية

أوضح المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو كانت أبلغت ميقاتي مسبقا في زيارتها الوداعية الى السراي الاثنين الفائت بأن برنامج لقاءات الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان سيقتصر فقط على الشخصيات المعنية مباشرة بالانتخابات الرئاسية، ولا صحة للشائعات والاقاويل التي يتم بثها منذ ليل امس من باب التسالي الصحافية، ليس الا.