طلب معلومات من التفتيش المركزي الى المديرية العامة للنفط بشأن نقل مكاتب وموجودات المديرية الى مبنى وزارة الطاقة

طلب التفتيش المركزي، من المديرية العامة للنفط، معلومات بشأن نقل مكاتب وموجودات المديرية العامة للنفط ومنشآت النفط الى مبنى وزارة الطاقة.

وتم تحديد طلب المحاضر والمعاملات المتعلقة بتسليم الشقق المستأجرة، الافادة عن الجهة التي تولت نقل الموجودات، اضافة الى ايداع نسخة من معاملة التلزيم، وأسبالب التأخير في ترتيب وتوضيب المكاتب والموجودات.