الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طلب معلومات من التفتيش المركزي الى المديرية العامة للنفط بشأن نقل مكاتب وموجودات المديرية الى مبنى وزارة الطاقة

أخبار لبنان
2023-07-26 | 06:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طلب معلومات من التفتيش المركزي الى المديرية العامة للنفط بشأن نقل مكاتب وموجودات المديرية الى مبنى وزارة الطاقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
طلب معلومات من التفتيش المركزي الى المديرية العامة للنفط بشأن نقل مكاتب وموجودات المديرية الى مبنى وزارة الطاقة

طلب التفتيش المركزي، من المديرية العامة للنفط، معلومات بشأن نقل مكاتب وموجودات المديرية العامة للنفط ومنشآت النفط الى مبنى وزارة الطاقة.
 
وتم تحديد طلب المحاضر والمعاملات المتعلقة بتسليم الشقق المستأجرة، الافادة عن الجهة التي تولت نقل الموجودات، اضافة الى ايداع نسخة من معاملة التلزيم، وأسبالب التأخير في ترتيب وتوضيب المكاتب والموجودات. 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

معلومات

التفتيش

المركزي

المديرية

العامة

للنفط

مكاتب

وموجودات

المديرية

وزارة

الطاقة

LBCI التالي
كركي إستقبل وفدا من نقابة أصحاب المخابز والأفران: التوافق على اعتماد مبلغ مليون ل.ل. عن كل طن طحين
بعد امتناع "الطاقة" عن اعطاء المعلومات المتعلقة بسد المسيلحة للزميل ادمون ساسين والمحامي علي عباس... قرار جديد للقاضي عيراني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-07-17

انفجار أزمة قانونية بين وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-01

وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد تعلن رغبتها في إطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-03

توضيح من المديرية العامة للأحوال الشخصية بشأن صورة عن وثيقة ولادة طفلة من التابعية السورية

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-17

السفيرة الإيطالية تزور مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة العامة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:09

جعجع بعد لقائه لودريان: من يعطل المجلس النيابي هو الرئيس بري

LBCI
أمن وقضاء
09:18

أطلق النار خلال اشكال في محلة صبرا مما أدى إلى سقوط 6 جرحى ومفرزة استقصاء بيروت توقفه

LBCI
أمن وقضاء
07:55

الجيش: توقيف مطلوبَين في بلدة اللبوة ومنطقة تحويطة الغدير

LBCI
أخبار لبنان
07:51

لقاء لودريان - فرنجية: تبادل للأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-07-24

جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023... هذه التفاصيل

LBCI
منوعات
08:43

عن عمر 69 عاما... أسطورة المصارعة "هالك هوغان" يعقد خطوبته للمرة الثالثة! (صور)

LBCI
فنّ
2023-07-21

"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله

LBCI
امن وقضاء
2023-07-09

جريمة جرود القموعة: توقيف شخصين من قبل شعبة المعلومات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:50

مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي افتتح أقساماً جديدة

LBCI
أخبار لبنان
06:45

جعجع بعد لقائه لودريان: لم يتم طرح أي أسماء جديدة خلال اللقاء

LBCI
أخبار لبنان
05:42

تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...

LBCI
أخبار لبنان
04:30

تفاصيل زيارة لودريان في يومها الثاني...

LBCI
اقتصاد
03:43

ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

ندوب ٤ آب…هل تختفي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:29

مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة

LBCI
منوعات
13:55

إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!

LBCI
حال الطقس
02:15

طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
أخبار لبنان
05:42

تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...

LBCI
منوعات
16:15

بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)

LBCI
منوعات
11:02

هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)

LBCI
منوعات
15:29

اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)

LBCI
منوعات
13:27

قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More