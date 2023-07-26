مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي افتتح أقساماً جديدة

في خطوة لدعم المستشفيات الحكومية في لبنان، افتتح مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي أقساماً جديدة ما زاد عدد الأسرّة في المستشفى وأعاد تأهيل بعض الأقسام القديمة، وذلك بتمويلٍ من الدولة الإيطالية وبرعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض.