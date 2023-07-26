لائحة المرشحين على مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية فازت بالتزكية

فازت لائحة المرشحين على مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان، بالتزكية، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية في مقر جمعية الصناعة والتجارة وأتت النتيجة على الشكل التالي:



- جان البيروتي رئيسا

- عصمت فخر الدين نائب رئيس

- شفيق القسيس أمين صندوق

- غسان العبدالله أمين سر.