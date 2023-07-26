جعجع بعد لقائه لودريان: لم يتم طرح أي أسماء جديدة خلال اللقاء

أعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع بعد لقائه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان انه لم يتم طرح أي أسماء جديدة خلال اللقاء.



وعن الاقتراح الفرنسي، أجاب: "افضل ان تسألوا الفرنسيين عن مقترحهم". وقال: "طرحت الحل المناسب وهو الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن يعطل المجلس النيابي هو الرئيس نبيه بري".



أما بشأن امكانية الذهاب الى مشاورات في ايلول، قال: "ما من قرار بعد".