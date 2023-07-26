لقاء لودريان - فرنجية: تبادل للأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية

التقى رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، في منزل النائب طوني فرنجيه في بيروت، الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان والوفد المرافق، وحضر اللقاء إلى السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، النائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي.



وكان اللقاء ودّياً وإيجابياً وتمت خلاله مناقشة كل الملفات الراهنة وجرى تبادل للأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية.