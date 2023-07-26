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معوض من الديمان: "الترقيعات" التي يقومون بها هدفها السيطرة والهيمنة على الدولة

معوض من الديمان: "الترقيعات" التي يقومون بها هدفها السيطرة والهيمنة على الدولة

جدّد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض من الديمان، وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، قائلاً إن كل "الترقيعات" التي يقومون بها هدفها السيطرة والهيمنة على الدولة ومحاولة فرض رئيس جمهورية عبر التطبيع مع الفراغ.



وتطرّق معوّض إلى موضوع حاكمية مصرف لبنان.