هذا ما أوضحته مصادر كرامي بعد اجتماعه مع لودريان...

هذا ما أوضحته مصادر كرامي بعد اجتماعه مع لودريان...

أوضحت مصادر النائب فيصل كرامي بعد اجتماعه مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أنها سمعت طرح الأخير حول موضوع التشاور خلال شهر أيلول المقبل، مرحبة بكل الأحوال بأي دعوة للتشاور أو للحوار حول الملف الرئاسي تحديدًا تحت سقف الطائف.



وأكدت للودريان أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ولكنه ليس كل الحل، بل هو مفتاح الحل ويجب أن يستكمل بتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة وإجراء الإصلاحات الضرورية إقتصاديًا وسياسيًا بناءً على خطة إقتصادية واضحة.



كما لفتت المصادر إلى أنها حددت موقفها لجهة ترشيح الوزير سليمان فرنجية الذي يتقاطع مع قناعاتها، وقالت: "نستطيع الذهاب إلى التشاور بقلب مفتوح ويد ممدودة بناءً على قناعاتنا الثابتة وأهمها التوافق على إسم الرئيس العتيد وعدم المس بإتفاق الطائف."