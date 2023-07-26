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سلامة لـ"حوار المرحلة": بعد أيام سأطوي صفحة من حياتي.. وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان

أخبار لبنان
2023-07-26 | 14:41
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سلامة لـ"حوار المرحلة": بعد أيام سأطوي صفحة من حياتي.. وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان
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سلامة لـ"حوار المرحلة": بعد أيام سأطوي صفحة من حياتي.. وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان

سلامة لـ"حوار المرحلة": بعد أيام سأطوي صفحة من حياتي..

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه "أعلن منذ سنة أن هذه آخر ولاية له في مصرف لبنان وأنه بعد أيام سيطوي صفحة من حياته"، لافتاً الى أن "مصرف لبنان وخلال 27 سنة ساهم بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد".

وفي حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، لفت سلامة الى أن "الناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليون دولار خلال ولايته".

وفي ما يتعلق بنواب المركزي، قال سلامة: "مهمة نواب المركزي استلام المؤسسة واتمنى أن تبقى صامدة كما هي، والأزمة تتمثل بمطالبات وضعوها أمام الحكومة، ولا علاقة للبنك المركزي بالعلاقة بيني وبين النواب". وأضاف: "نواب الحاكم لم يقولوا أنني خالفت القوانين، والقرارات التي تخرج عن المجلس المركزي كالتعاميم ينفذها الحاكم، وهو مسؤول أيضًا عن تنفيذ قانون النقد والتسليف".

في سياق آخر، ردّ حاكم المصرف المركزي على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وقال: "المركزي يعالج نتائج سياسيات الحكومة التي أدت إلى عجز في الكهرباء، والسياسات التى أدت الى الضغط وبخطة الكهرباء التي صرفنا عليها 25 مليار، وسياسة الدعم، وسلسلة الرتب والرواتب التي حذرت منها وتعثر الدولة في عهد دياب التي كان التيار جزءا منها".

وفي سياق منفصل، شدد سلاة على أنه "لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي، وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان".

وأشار الى أنه "في آذار 2023 ارتفع دولار السوق إلى 140 ألف ليرة وأقفلت المحطات والصيدليات وكان هناك ضرورة لاتخاذ مبادرة وصرحت عن استعدادنا لسحب الليرة من السوق، وخسر مصرف لبنان وهناك قوانين تبرر هذا الأمر، فالمركزي لم يأخذ دولارات المودعين". 

وتطرق الى موصوع منصة "صيرفة" وأكد أن "الهدف من صيرفة كان أن يكون لدى المركزي دور في السوق وخلق الشفافية، ومصرف لبنان استطاع أن يكون اللاعب الاساسي في السوق النقدي وضبطه، واستفاد المواطن منها والقطاع العام من خلال دولرة المعاشات"، مشيراً الى أن "مصرف لبنان نجح أن يكون اللاعب الأساسي في الاقتصاد النقدي وفي ضبط السوق، و"صيرفة" ساهمت في النمو الاقتصادي كما استفاد عدد كبير من الناس، ولا منطق لاتهام "صيرفة" بأنها منصة لتبييض الأموال".

في السياق ذاته، وعن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن "صيرفة"، أوضح سلامة ان "إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً، ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأن لا يوجد عرض للدولار بل طلب ما يهدد الليرة، والأوضاع مستقرة اليوم".

وكشف ان "اليوم هناك رصيدًا إيجابيًا في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليار دولار و305 مليون ما عدا الذهب، إضافة لحوالي 9 مليار و400 مليون دولار تستعمل في الخارج".

ورداً على سؤال، جدد حاكم مصرف لبنان التأكيد على أنه " لا يريد إلغاء صيرفة التي جعلت المركزي لاعبا أساسيا في السوق".

اما عن اتهامه بالتلاعب بالسوق، فقال: "هل لدينا "فرقة موتوسيكلات" تشتري الدولار؟ لا أحد يستطيع ان يلعب بالسوق، فالسوق لديه ثقة بكلامي، وعندما أقول انني سأتدخل فحينها يتغير سعر الصرف، فهو أصبح تحت قبضة مصرف لبنان".

وأضاف: "المؤسسات استمرارية، وماريان الحويك هي من عملت على منصة "صيرفة"، وأي آلية يمكنها أن تتطور ولكن الأهم معرفة السياسة التي سيعتمدها المركزي".

وأمل سلامة عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرته، وقال: "أتأمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات".

أما في ما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فأكد سلامة أنه "تم إنجاز كل ما طلب منهم من صندوق النقد الدولي، بدءًا من التدقيق في موجودات مصرف لبنان، ومرورًا بتنفيذ الإصلاح المصرفي، لافتاً الى أن "هناك من لا يريد الاتفاق مع الصندوق".

وفي هذا السياق، قال: "نريد أن يراعي الاتفاق مع صندوق النقد مصلحة لبنان، وسعادة الشامي لاقى عوائق من الحكومة ومجلس النواب وحمّل مصرف لبنان كل المسؤولية"، لافتاً الى أن "موضوع Alvarez and Marsal غير مطلوب من صندوق النقد، واستلمنا من المالية المسودة التي هي موجودة على google وهذا ليس تقريرا بل مسودة أولية".

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