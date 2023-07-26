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إجتماع لوزراء الزراعة العرب في روما... الحاج حسن: لا يمكن لأحد بناء المستقبل إلا من خلال الشراكة الحقيقية

إجتماع لوزراء الزراعة العرب في روما... الحاج حسن: لا يمكن لأحد بناء المستقبل إلا من خلال الشراكة الحقيقية



عقد إجتماع على هامش قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما ضم رؤساء وفود الدول العربية المشاركة في المؤتمر، حيث جرى البحث في القمة العربية الزراعية المرتقب عقدها في شهر أيلول المقبل في المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية - القاهرة.



وأكد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن خلال اللقاء أن "لا خلاص للأمة العربية إلا من خلال التوحد في سبيل تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدول العربية لأن كل دولة على حدة تمتلك القدرة على التفاعل مع الأزمات، ولكن لا يمكن لأحد بناء المستقبل إإلا من خلال الشراكة الحقيقية بين الأخوة التي تتمثل من خلال بناء الثقة وتشييد الجسور بين كل دول العالم العربي".