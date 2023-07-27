لودريان: المشاورات التي ستحصل في أيلول هي الفرصة الأخيرة.. قبل أن تسحب الدول الخمس يدها من الملف الرئاسيّ

عرض الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان المبادرة الرئاسيّة للدول الخمس، خلال لقائه النواب.



وبحسب معلومات للـLBCI، قال لودريان ان "المشاورات التي ستحصل في ايلول حول مواصفات الرئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، واذا لم تنجح جلسة المباحثات فستسحب الدول الخمس يدها من الملف اللبناني ومن سيعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه".



وفي المعلومات أيضاً "لن يكون هناك لقاء يجمع لودريان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لأنه سيجتمع مع السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو لوضعه في صورة الجولات التي قام بها لودريان".