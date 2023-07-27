بخاري: موقف السعودية ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات

اكد السفير السعودي وليد بخاري ان موقف المملكة العربية السعودية ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللجنة الخماسية وتقدم كل الأفكار والطروحات التي تساهم في إنقاذ لبنان.



البخاري وفي خلال عشاء تكريمي لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دارته في اليرزة بحضور نواب سنة، اضاف ان ليس لدى المملكة أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين وهي على مسافة واحدة من الجميع، انما هي تطرح معايير ومواصفات فقط.



واشار السفير السعودي الى ان السعودية تتمسك بوثيقة الوفاق الوطني، وبتنفيذ اتفاق الطائف الذي حمى اللبنانيين ويحميهم، وتؤيد أي لقاء فيه خير للبنانيين.