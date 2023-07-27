وزير داخلية قبرص في زيارة للبنان بشأن ملف الهجرة غير الشرعية

يقوم وزير داخلية قبرص بزيارة للبنان تتمحور حول الهجرة غير الشرعية، وهو التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اضافة الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بحضور المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.