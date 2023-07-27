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برّي بعد لقائه لودريان: كوة في جدار الملف الرئاسي قد فتحت
أخبار لبنان
2023-07-27 | 07:22
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برّي بعد لقائه لودريان: كوة في جدار الملف الرئاسي قد فتحت
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو للاوضاع العامة لا سيما ملف رئاسة الجمهورية، وغادر لودريان بعدها من دون الإدلاء بتصريح.
وأكد بري على أن كوة قد فتحت في الملف الرئاسي.
وعرض بري أيضاً تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.
وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير والنائب السابق محمد نصر الله.
على صعيد آخر ابرق بري لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معزياً بوفاة ممثل حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.
أخبار لبنان
لقائه
لودريان:
الملف
الرئاسي
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