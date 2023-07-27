الشاعرة اللبنانية ماجدة داغر تفتتح فعاليات "مهرجان جرش"

فعاليات "مهرجان جرش" لا تقتصر على الحفلات الغنائية، بل تشمل امسيات شعرية وثقافية، أولها مساء اليوم مع الشاعرة اللبنانية ماجدة داغر.