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رعد : لأخذ معاناة شعبنا في عين الإعتبار وإنجاز الإستحقاق الرئاسي
أخبار لبنان
2023-07-27 | 09:10
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رعد : لأخذ معاناة شعبنا في عين الإعتبار وإنجاز الإستحقاق الرئاسي
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في كلمات القاها في بلدات جباع ومفرملكي وروم، أن "لكل فريق من اللبنانيين الحق بأن يدلي بدلوه، ونتمنى على الجميع أن يتفاهموا على الإستحقاقات الكبرى التي تهمهم، وإذا كانوا غير قادرين على التفاهم في هذه المرحلة، فليأخذوا وقتهم، لكن عليهم أن يلتفتوا إلى معاناة الشعب من ضعف الخدمات وسعر صرف الليرة وتدني قيمتها الشرائية ومن الوضعين الصحي والتعليمي، خصوصا أن العام الدراسي المقبل بات مهددا، وفي ظل الواقع المأسوي لمستشفياتنا، ونحن نعلم مدى صعوبة الوضع الصحي، وإذا ما احتاج مريض لعملية جراحية كيف يتداعى من حوله وأهل بلدته كي يتمكنوا وبالكاد من جمع كلفة الإستشفاء. لذا علينا أن نفكر بتفاهم يوصلنا الى إنجاز الإستحقاق الرئاسي الذي نحن الآن بصدده، وذلك بلحاظ أن ناسنا لم تعد قادرة بعد على تحمل المزيد، فإن ما نأمله ونسعى إليه هو أن ننفتح على النقاش حول الإستحقاق الرئاسي مع كل الآخرين، وعلينا جميعا مع شركائنا في البلد أن نتفاهم من أجل أن نصل إلى النتيجة المتوخات لمصلحة كل اللبنانيين".
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