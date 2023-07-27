إجتماع لميقاتي مع نواب حاكم مصرف لبنان... هذا ما تم متابعته

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.وخلال الإجتماع، جرت متابعة للإجتماعين السابقين اللذين عقدا للبحث في مرحلة ما بعد إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وقد أشار رئيس الحكومة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للإهتزاز، وأن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يصر إلى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.وشدد على أن المحاذير التي عبر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وأن الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لإقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الأصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف.وقد أكد نواب الحاكم أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الأصول القانونية.وشددوا على أن البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الأدنى من الإستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم، مثمنين تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميًا ونيابيًا وقانونيًا.