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مصادر نواب المعارضة: النواب يجرون تقييمًا مشتركًا للمقاربة التي طرحها الوزير لودريان وهم بصدد تحضير جواب مفصل ومشترك

أخبار لبنان
2023-07-27 | 12:05
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مصادر نواب المعارضة: النواب يجرون تقييمًا مشتركًا للمقاربة التي طرحها الوزير لودريان وهم بصدد تحضير جواب مفصل ومشترك
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مصادر نواب المعارضة: النواب يجرون تقييمًا مشتركًا للمقاربة التي طرحها الوزير لودريان وهم بصدد تحضير جواب مفصل ومشترك

مصادر نواب المعارضة: النواب يجرون تقييمًا مشتركًا للمقاربة التي طرحها الوزير لودريان وهم بصدد تحضير جواب مفصل ومشترك

أعربت مصادر نواب المعارضة عن تقديرها للإهتمام الذي تبديه الدول الصديقة للبنان والذي تجلى بالبيان الصادر عن إجتماعها في الدوحة، خصوصًا لجهة ضرورة إلتزام النواب بمسؤولياتهم وإحترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية والداعي للحفاظ على سيادة لبنان.

وبناءً عليه، يجري نواب المعارضة الذين التقوا اليوم تقييمًا مشتركًا للمقاربة التي طرحها الوزير لودريان، وهم بصدد تحضير جواب مفصل ومشترك تتم صياغته خلال الأيام المقبلة، وذلك إنطلاقًا من حرصهم على التعامل مع الموضوع بجدية ودقة شديدتين لأن البلد لم يعد يمتلك ترف الوقت والمماطلة والتعطيل، كما وإنطلاقًا من حرصهم على رفض الهيمنة والفرض ورغبتهم بانتخاب رئيس للجمهورية بعيدًا عن منطق الفرض والإملاء في أسرع وقت ممكن لإطلاق مسار الإنقاذ الذي ينتظره اللبنانيون.

أخبار لبنان

نواب

المعارضة

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