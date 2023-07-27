مصير حاكمية مصرف لبنان والإستحقاق الرئاسي حضرا خلال كلمة باسيل في عشاء هيئة المتن

ميقاتي بعد فقدان نصاب الجلسة: كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي وليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره

ميقاتي بعد فقدان نصاب الجلسة: كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي وليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره

لودريان: المشاورات التي ستحصل في أيلول هي الفرصة الأخيرة.. قبل أن تسحب الدول الخمس يدها من الملف الرئاسيّ