نقولا نحاس للـLBCI: هناك التزام من نواب الحاكم بتحمل المسؤولية

رأى مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس أن اليوم "هناك توافق ورؤية وامكانية السير بالنمط النهوضي، وهناك التزام من نواب حاكم مصرف لبنان بتأمين هذا المسار وتحمل المسؤولية ويجب النظر الى كيف وسيم منصوري سيستلم المسؤولية، خصوصاً وأن الجو في المجلس النيابي مهيأ لبحث قوانين وخطط لتأمين التوازن".



واعتبر خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أن اليوم سيكون هناك قيادة جديدة وقرار وامكانية، قائلا: "سنرى كيف سيتجاوب السوق".



وشدد نحاس على أن الواجب القانوني يستدعي الدعوة لجلسة حكومية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ولا يمكن التلكؤ به، إلا ان الأمور تطورت، وبحث الأمر في اجتملع نواب الحاكم مع الرئيس نجيب ميقاتي.