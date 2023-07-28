الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصادق للـLBCI: نريد الذهاب الى طاولة عمل بوضوح

أخبار لبنان
2023-07-28 | 04:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصادق للـLBCI: نريد الذهاب الى طاولة عمل بوضوح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
الصادق للـLBCI: نريد الذهاب الى طاولة عمل بوضوح

رأى النائب وضاح الصادق أن الحوار هو ضربة للدستور وما اوصلنا الى وضعنا الحال هو مخالفة الدستور، واتفاق الطائق لم يطبق منذ  30 سنة. 

وعن لقاء نواب التغيير مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، اعلن الصادق خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI انه استمر لنحو ساعتين ونصف الساعة، وقد أتى الموفد بتصوّر نهائي وخطة أ، من دون أي خطة ب أو غيرها، وهو لم يكن يمثل فقط فرنسا، بل اللجنة الخماسية. 

وكشف ان لودريان قال أنه في حال عدم الاتيان بنتيجة، ستنسحب الدول الخمس من لبنان، وكل من يعطل ستطاله العقوبات، ويريد جوابا ان كنا سنذهب الى طاولة العمل، ام لا. 

واضاف: "فور تلقيه رسائل الكتل التي تتضمن مواصفات الرئيس، سيجمع لودريان الاوراق ضمن ورقة موحدة، للذهاب الى طاولة عمل لتحديد مشروع ومواصفات الرئيس والذهاب من بعدها الى جلسة انتخابية".

وتابع: "رغم ذلك، سيكون لدينا عدة أسئلة، منها، في حال فشلت طاولة العمل، ماذا يضمن ان يذهب بري الى جلسات انتخابية متتالية؟ ام اننا سنصيّع وقت المواطنين؟ هل سنتحدث بالاسماء ام لا؟ ما ضمانة تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه؟ فنحن نريد الذهاب الى طاولة عمل بوضوح". 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

للـLBCI:

الذهاب

طاولة

بوضوح

LBCI التالي
ابو فاعور للـ LBCI: هناك عدم وضوح بشكل الحوار ومضمونه
وزير التربية: ما يتم التداول به حول دمج التلامذة السوريين باللبنانيين هو نوع من الفبركات الإعلامية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-07-22

النائب جورج عقيص للـLBCI: نريد من نواب الحاكم او من القائمين على السياسة النقدية ان يطبقوا القوانين ومن الحكومة القيام بالخطة الانقاذية وعلى مجلس النواب اصدار تشريعات وقوانين اصلاحية بعد انتخاب رئيس جمهورية ونريد الغاء المنصات الوهميّة

LBCI
أخبار سياسية
2023-07-22

فضل الله: لا نريد الذهاب الى فتن ولا إلى تهديد السلم الأهلي ولا المس بصيغة العيش الواحد المشترك

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-19

يزبك للـLBCI: من هو حزب الله لكي يدعونا الى حوار؟ وهو يحاول نقل تكتيك السلاح الى طاولات السياسة ويستدرجنا الى الحوار معه من اجل مسألة تنتهي بانتخاب فرنجية وفي حال قبلنا الذهاب الى حوار معه نكون قد وافقنا على شرعية الدعوة الى حوار فيما نحن هيئة ناخبة

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-13

سالم زهران للـLBCI: ما يحدث في جنوب لبنان لا يدعو الى القلق والإسرائيلي لن يجرؤ على الذهاب الى حرب على لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:18

تحويل رواتب العسكريين والموظفين كافة الى مصرف لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:30

متقاعد في الجيش يحرث في جراره عبارة "١ آب عيد الجيش" في قطعة أرض في سردا

LBCI
اقتصاد
07:08

6 قرارات لوزير المالية... ماذا جاء فيها؟

LBCI
أخبار لبنان
06:50

مندوبة لبنان الدائمة بالوكالةِ لدى الأممِ المتحدة: استعدادَ لبنان لاستكمالِ عمليةِ ترسيم حدودِه الجنوبية البرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-23

بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!

LBCI
منوعات
2023-07-11

بعد مشاجرة في احدى مباريات كرة القدم... وفاة شابة متأثرة بجراحها!

LBCI
أخبار لبنان
16:35

مصير حاكمية مصرف لبنان والإستحقاق الرئاسي حضرا خلال كلمة باسيل في عشاء هيئة المتن

LBCI
منوعات
2023-07-27

زوج "نادر جدًا" من أحذية آبل للبيع بسعر خيالي! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

هل ينجح قادة الدول الإفريقية في وساطة لإنهاء الصراع في أوكرانيا؟

LBCI
أخبار لبنان
06:50

مندوبة لبنان الدائمة بالوكالةِ لدى الأممِ المتحدة: استعدادَ لبنان لاستكمالِ عمليةِ ترسيم حدودِه الجنوبية البرية

LBCI
أخبار لبنان
03:34

رعد: جهود تبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

LBCI
أخبار لبنان
16:35

مصير حاكمية مصرف لبنان والإستحقاق الرئاسي حضرا خلال كلمة باسيل في عشاء هيئة المتن

LBCI
رياضة
14:09

فوزان مقنعان للبنان على إيران ضمن الإستعدادات لكأس العالم بكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
14:05

الفرح يستمر في المملكة الأردنية الهاشمية... وهذه المرة من جرش التاريخ والحضارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

فرقة كركلا بأجيالها المختلفة بضيافة Meet The Artist

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

المهرجانات في الضيع والبلدات تشكل جرعة دعم للسياحة... إليكم الأجواء من فاريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أهلا بهالطلة من أجمل النشاطات في البترون وخدماتها السياحية والدينية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:06

ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإهمال يقتل سيدتين في الأشرفية

LBCI
خبر عاجل
11:03

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: لودريان اقترح على جميع الجهات الفاعلة المشاركة في عملية انتخاب رئيس دعوتهم إلى لقاء في لبنان في شهر أيلول

LBCI
أمن وقضاء
15:56

طفل سقط من الطابق الرابع في الفيلات - صيدا... والعناية الإلهية أنقذته

LBCI
منوعات
13:24

سيدة عارية تقود سيارتها بتهوّر ثمّ تبدأ بإطلاق النار... وفيديو يوُثق المشهد!

LBCI
صحف اليوم
00:56

تطور كبير في الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر...اليكم التفاصيل (الاخبار)

LBCI
آخر الأخبار
15:59

باسيل: لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الإدارات فلن يغرينا إلا ما هو أهم من إسم الرئيس وهو مشروع الدولة بلبنان

LBCI
منوعات
15:13

معجبة ترمي ملابسها الداخلية نحو "دريك" على المسرح... و"بلاي بوي" تحوّلها إلى عارضة أزياء! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More