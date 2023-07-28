ابو فاعور للـ LBCI: هناك عدم وضوح بشكل الحوار ومضمونه

أعلن النائب وائل ابو فاعور أن حتى اللحظة هناك الكثير من المداولات، حول شكل الحوار، ومن غير المحسوم حتى اللحظة شكله، وجدوله، أما الكلام عن مواصفات الرئيس فاعتبره فاعور أنه عنوان تام، قائلا: "هناك فرصة، ولكن هل تنجح؟ لا نعرف".



وأضاف خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، "هناك الكثير من الموضوعات التي لم تحسم بعد، ولم تتضح بعد اراء كل الكتل السياسية، داخليا، وخارجيا، وبالتالي، لم يحسم الامر بشكل الحوار او مداولاته ولا يزال هناك عدم وضوح بشكله ومضمونه".



وعن ملف حاكمية مصرف لبنان، قال بو فاعور: "واخيراً وصل الرئيس نجيب ميقاتي الى تفاهم مع نواب الحاكم، وبموجبه ستتقدم الحكومة بمشروع قانون للمجلس النيابي، للسماح بجزء من الاحتياطي الالزامي، ويعتبر نواب الحاكم أن هذا المخرج هو تغطية لهم".



وأضاف: "المخاوف تجد مكاناً لها بالفراغات، الانانيات والحسابات السياسية تمنع ملء الفراغ ، ولا يجب ان نصل الى الفراغ العسكري كغيره من الفراغات. وهنا أقول لا أسماء لدينا بل ما يعنينا ان يكون هناك مجلس عسكري".