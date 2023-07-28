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مندوبة لبنان الدائمة بالوكالةِ لدى الأممِ المتحدة: استعدادَ لبنان لاستكمالِ عمليةِ ترسيم حدودِه الجنوبية البرية
أخبار لبنان
2023-07-28 | 06:50
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مندوبة لبنان الدائمة بالوكالةِ لدى الأممِ المتحدة: استعدادَ لبنان لاستكمالِ عمليةِ ترسيم حدودِه الجنوبية البرية
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مندوبة لبنان الدائمة بالوكالةِ لدى الأممِ المتحدة: استعدادَ لبنان لاستكمالِ عمليةِ ترسيم حدودِه الجنوبية البرية
أكّدت مندوبة لبنان الدائمة بالوكالةِ لدى الأممِ المتحدة في نيويورك المستشارة جان مراد استعدادَ لبنان لاستكمالِ عمليةِ ترسيم حدودِه الجنوبية البرية والبحثِ في كيفيةِ معالجةِ النقاطِ الخلافيةِ المتبقيةِ المتحفظِ عليها ضمنَ إطارِ الإجتماعاتِ الثلاثية، بحضورِ الأممِ المتحدة بما يعززُ الهدوءَ والاستقرارَ في المنطقة.
كلامُ مراد جاءَ خلالَ جلسةٍ لمجلسِ الأمنِ عُقِدَت حولَ الاوضاعِ في الشرقِ الاوسط، حيث تناولَت أيضا الاعتداءاتِ الاسرائيلية في الجنوب.
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