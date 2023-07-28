متقاعد في الجيش يحرث في جراره عبارة "١ آب عيد الجيش" في قطعة أرض في سردا

قام الرقيب اول المتقاعد في الجيش اللبناني جرجس جبور( 72 عاما )، ابن قرية سردا الحدودية في قضاء مرجعيون وبمناسبة عيد الجيش، بحراثة عبارة ضخمة وهي ( ١ آب عيد الجيش ) على متن جراره وفي قطعة أرض كبيرة في سردا، وذلك تحية وفاء وإكبار منه للمؤسسة التي خدم فيها سنين طويلة.