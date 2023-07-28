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بعد التقرير الذي اعدته الـLBCI عن حادثة وقوع سيدتين في مصعد.. بيان ردّ من مالكي البناء في كرم الزيتون - السيوفي

بيان ردّ من مالكي البناء في كرم الزيتون - السيوفي

رد مالكو البناء في كرم الزيتون - السيوفي على تقرير إخباري ورد في نشرة أخبار الـLBCI تحت عنوان "الإهمال يقتل سيدتين في الأشرفية... بأبشع موتة" يوم الخميس 27-07-2023، جاء فيه التالي:



"خلال نشرة الأخبار المسائية على شاشة الـLBCI يوم الخميس 27-07-2023، طالعتنا شاشتكم بتقرير إخباري عن الحادثة المؤلمة التي حصلت ليل الثلاثاء 25-07-2023، وقد استبق معدّ التقرير نتائج التحقيقات الجارية وأورد كلمة "إهمال" مرات عدة، ربما عن قصد وبشكل مستفز، موزعاً المسؤولية ومصدراً الحكم النهائي بهذه القضية، مستبقاً بذلك مهمة القضاء.



يهمنا التأكيد أن الشريط والصور فيهما من التحوير والاضافات ما يشوه الحقيقة والواقع، إذ ورد أنه يوجد قفل ومفتاح بباب المصعد قد فتحه الناطور، الواقع غير الصحيح لهذا الباب الذي لا مفتاح له أساساً، وإن هذه الصور أقل ما يقال عنها إنها مفبركة ومضافة.



مع العلم أن صيانة المصعد دورية وبشكل مستمر منذ إنشاء البناء ولغاية تاريخه من قبل الشركة المتخصصة.



إن استباق التحقيق وتحريف الحقيقة والواقع هو عملية تغيير وتشويه بغية تضليل القضاء والرأي العام لهدف في نفس معدّ هذا التقرير وهو عمل مؤذٍ.



ونشكر سعيكم الدائم للحفاظ على نقاء الحقيقة وتقديم المعلومات بنزاهة وشفافية وصدق، طالبين إليكم نشر هذا البيان خلال النشرة الإخبارية المسائية عملاً بحق الرد".