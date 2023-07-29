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تفاؤل بري مصدره تقدم الحوار بين "حزب الله" وباسيل (الشرق الأوسط)
أخبار لبنان
2023-07-29 | 00:05
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تفاؤل بري مصدره تقدم الحوار بين "حزب الله" وباسيل (الشرق الأوسط)
كشفت مصادر سياسية أن الحوار بين "حزب الله" ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بدأ يحقق تقدُّماً ملموساً، وهذا ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تكرار قوله بعد اجتماعه للمرة الثانية بالممثل الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان بأن كوّة إيجابية فُتحت في جدار أزمة رئاسة الجمهورية، وقالت لصحيفة "
الشرق الأوسط
" إن تفاؤله لا يعود إلى الأجواء التي سادت اللقاءات التي عقدها لودريان مع رؤساء ممثلي الكتل النيابية التي جاءت في إطار التحضير لاجتماع العمل في أيلول المقبل، بمقدار ما أنه ناجم عن الأجواء الإيجابية لاستئناف الحوار بين "حزب الله" وباسيل.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن قيادة "حزب الله" تحرص، في ظل معاودة الحوار مع باسيل، على وضع حليفيها الرئيس بري ورئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في أجواء التقدّم الذي بدأ يسجله الحوار، وهذا ما يفسّر وقف تبادل الحملات السياسية والإعلامية بينهما وبين باسيل الذي يتحصّن، في ذهابه للحوار بذريعة أن هناك ضرورة لتعويم ورقة التفاهم المعقودة مع الحزب، بشبكة أمان سياسية وفرها له رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.
واستبعدت أن يكون باسيل في معاودته لتزخيم الحوار مع "حزب الله" يهدف إلى تقطيع الوقت، خصوصاً أن مجرد انفتاحه عليه يعني أن لديه استعداداً لطي صفحة تقاطعه مع المعارضة على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، وإن كان يربط ذلك بالوصول إلى تسوية مع الحزب تحت سقف عدم ممانعة باسيل بإدراج اسم فرنجية بين المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية بخلاف رفضه السابق لترشيحه أسوة بموقفه المتشدد من قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي تسبّب سابقاً بانقطاع تواصله بـ"حزب الله" الذي يتمسك بدعم ترشيح فرنجية.
ورأت أن التقدّم الذي يسود معاودة الحوار بين الحزب وباسيل يعود إلى شعور الأخير بأن المساعي التي بُذلت لدى الخزانة الأميركية لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه وصلت إلى طريق مسدودة وأن تقاطعه مع المعارضة على ترشيح أزعور لن يدوم، وكان في حاجة ماسة إليه لتمرير رسالة إلى الحزب لا يهدف من خلالها إلى انقطاع التواصل بينهما وإنما للضغط من أجل تسريع الحوار معه، وهذا ما توصل إليه من خلال استئناف لقاءاته المفتوحة بمسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا.
أخبار لبنان
صحف اليوم
مصدره
الحوار
"حزب
الله"
وباسيل
(الشرق
الأوسط)
التالي
باسيل يفتح أبواب التسوية: أعطونا اللامركزية والصندوق وخذوا الرئيس (الأخبار)
أسرار الصحف 29-07-2023
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