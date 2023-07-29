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الكتل الحارّة تتراجع..ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
2023-07-29 | 02:44
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الكتل الحارّة تتراجع..ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
تبدأ الكتل الحارة بالتراجع اليوم السبت، مع تمركز كتل هوائية معتدلة نسبياً فوق البحر الاسود، حيث تنخفض الحرارة بشكل تدريجي لتعود وتتمركز حول معدلاتها الموسمية.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام لمقبلة:
-السبت:
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو: قليل السحب ويتشكل الضباب مساءً جبلاً
٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠درجة
-
الاحد:
مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س
-الاثنين:
مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س
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